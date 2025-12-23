Nella notte di Pesaro, un incendio ha interessato un negozio in via Guido di Arezzo, scatenando l’intervento dei vigili del fuoco all’alba. L’incidente si è verificato intorno alle 4,45, creando preoccupazione tra i residenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine stanno intervenendo per gestire la situazione e valutare i danni.

Pesaro, 23 dicembre 2025 – Paura alle prime luci dell’alba in via Guido di Arezzo, dove un incendio è divampato all’interno di un negozio, facendo scattare l’allarme intorno alle 4,45. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro, impegnata nelle operazioni di spegnimento con l’ausilio di due autobotti. Le fiamme sono state domate in breve tempo, evitando conseguenze peggiori, mentre l’area è stata completamente messa in sicurezza. A supporto dell’intervento sono arrivati anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno effettuato gli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio nella notte, negozio in fiamme: vigili del fuoco al lavoro all’alba

