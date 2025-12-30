Spettacolo ' Vasame' con Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello

Spettacolo 'Vasame' con Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello propone un incontro tra teatro e musica, un dialogo tra la vivacità dell’attrice e la profondità del cantautore. Un evento che unisce due espressioni artistiche in un’interpretazione condivisa, offrendo al pubblico un’esperienza ricca di emozioni e poesia, senza enfasi o effetti speciali, ma con autenticità e raffinatezza.

La verve di un'attrice vulcanica, la poesia di un cantautore leggendario. Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello si incontrano in "Vasame", l'abbraccio tra due mondi artistici che si fondono in un dialogo magico. Prodotto da Acast Produzioni in coproduzione con Compagnia Moliere, lo spettacolo.

