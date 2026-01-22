San Martino delle Scale | la scuola come bene comune non come bersaglio

Il plesso di San Martino delle Scale, riaperto nel 2017, rappresenta un punto di riferimento per l’educazione e la comunità locale. I docenti sottolineano l'importanza di considerare la scuola come un bene comune, da tutelare e valorizzare, piuttosto che come obiettivo di attacchi o contrapposizioni. Un impegno condiviso per garantire un ambiente scolastico stabile e rispettato, fondamentale per lo sviluppo della comunità.

Il plesso scolastico di San Martino delle Scale, riconsegnato alla cittadinanza nel 2017, costituisce oggi uno dei centri educativi più rilevanti del territorio. Un traguardo non casuale, ma esito di un impegno costante e spesso lontano dai riflettori, portato avanti con fermezza dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Patrizia Roccamatisi, e dall'intero corpo professionale dell'Istituto Comprensivo Margherita di Navarra. Chi ricorda la storia di questa sede sa bene quali fossero le condizioni iniziali: anni di incuria, effrazioni ricorrenti, atti vandalici e un generale abbandono di un patrimonio pubblico che avrebbe meritato maggiore tutela.

