Ferrara | nasce il tempio dei lievitati panettone tutto

A Ferrara apre un nuovo locale dedicato ai grandi lievitati artigianali, con un focus particolare sul panettone. L’obiettivo è creare uno spazio in cui si possano apprezzare prodotti fatti a mano seguendo metodi tradizionali e tecniche innovative. L’apertura si inserisce in un progetto che punta a valorizzare la produzione locale e la cultura dei lievitati.

Un nuovo spazio dedicato ai grandi lievitati artigianali apre a Ferrara, portando avanti una visione che unisce tradizione e innovazione. Filippo Venturi ed Enrico Colombani hanno dato vita a questo progetto interamente focalizzato sul mondo dei lievitati, coinvolgendo anche Soccorsa Littero come professionista esperto nel settore della pasticceria. Il laboratorio si colloca in via Carlo Mayr 99 e punta a diventare un punto di riferimento per la città. L’iniziativa nasce dopo i riconoscimenti ottenuti con Me Pizzeria, trasformando il successo precedente in un’opportunità per espandere l’offerta locale. Non si tratta di un semplice negozio o di un panificio tradizionale, ma di una casa libera dove ogni giorno nascerà un nuovo lievitato realizzato a mano libera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara: nasce il tempio dei lievitati, panettone tutto Articoli correlati Dal panettone ai lievitati, apre in città un nuovo 'laboratorio' di prodotti artigianaliA Ferrara c’è un nuovo spazio dedicato ai grandi lievitati artigianali, al pane a lievito madre e alla ricerca sul gluten free. Si gira il ‘Malloppo’ a Ferrara. Con Diego Abatantuono è tutto un film: i luoghi dei ciakFerrara, 8 febbraio 2026 – E’ una splendida illusione, all’angolo con piazza della Cattedrale, quella porta di legno, i vetri colorati.