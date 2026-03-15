Ferrara | nasce il tempio dei lievitati panettone tutto
A Ferrara apre un nuovo locale dedicato ai grandi lievitati artigianali, con un focus particolare sul panettone. L’obiettivo è creare uno spazio in cui si possano apprezzare prodotti fatti a mano seguendo metodi tradizionali e tecniche innovative. L’apertura si inserisce in un progetto che punta a valorizzare la produzione locale e la cultura dei lievitati.
Un nuovo spazio dedicato ai grandi lievitati artigianali apre a Ferrara, portando avanti una visione che unisce tradizione e innovazione. Filippo Venturi ed Enrico Colombani hanno dato vita a questo progetto interamente focalizzato sul mondo dei lievitati, coinvolgendo anche Soccorsa Littero come professionista esperto nel settore della pasticceria. Il laboratorio si colloca in via Carlo Mayr 99 e punta a diventare un punto di riferimento per la città. L’iniziativa nasce dopo i riconoscimenti ottenuti con Me Pizzeria, trasformando il successo precedente in un’opportunità per espandere l’offerta locale. Non si tratta di un semplice negozio o di un panificio tradizionale, ma di una casa libera dove ogni giorno nascerà un nuovo lievitato realizzato a mano libera. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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