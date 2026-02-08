Si gira il ‘Malloppo’ a Ferrara Con Diego Abatantuono è tutto un film | i luoghi dei ciak

A Ferrara si gira il nuovo film ‘Malloppo’ con Diego Abatantuono. Le riprese si sono spostate all’angolo con piazza della Cattedrale, dove è stata allestita una scena con una porta di legno e vetri colorati. I passanti si fermano a guardare, incuriositi, mentre la troupe lavora tra i ciak e le luci. La città si trasforma per qualche giorno in un set da cinema, e gli abitanti si tengono pronti a vedere il loro angolo di Ferrara diventare palco di una scena sul grande schermo.

Ferrara, 8 febbraio 2026 – E’ una splendida illusione, all’angolo con piazza della Cattedrale, quella porta di legno, i vetri colorati. Il menù affisso su un lato. Salama da sugo con purè, 13 euro. Vini delle sabbie e lambrusco del bosco eliceo. Una splendida illusione il cinema, che nel volgere di poche ore fa uscire dal cilindro, in pieno centro al posto della gioielleria chiusa, l’Osteria del Brigante. I turisti si fermano, scorrono con gli occhi e lo stomaco il menù. FILM SI GIRA A FERRARA La commedia di Volfango De Biasi. E’ tutto un film, prima scena. Ciak, si gira in città ’Il Malloppo’, commedia di Volfango De Biasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si gira il ‘Malloppo’ a Ferrara. Con Diego Abatantuono è tutto un film: i luoghi dei ciak Approfondimenti su Ferrara Cattedrale Ciak, si gira in città. Al via al Parco Massari le riprese del film con Abatantuono e Angioni Partono le riprese del nuovo film nel Parco Massari. Ciak, si gira: Amarcort Film Festival debutta con il premio Cinema e Sport al regista riminese Gianmarco Liggieri Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ferrara Cattedrale Argomenti discussi: Si gira il ‘Malloppo’ a Ferrara. Con Diego Abatantuono è tutto un film: i luoghi dei ciak; Ciak, si gira in città. Al via al Parco Massari le riprese del film con Abatantuono e Angioni; Ciak si gira, il Castello Estense di Ferrara set del film ‘Il Malloppo’; Whoopi Goldberg, sul set di ‘Un posto al Sole’ c’è anche il Parmigiano Reggiano. Ciak, nel Castello Estense si gira 'Il malloppo'La città è tra i set principali della nuova commedia di Volfango De Biasi interpretata da Diego Abatantuono, Mago Forest e Max Angioni ... msn.com Abatantuono, Angioni e il Mago Forest sono i protagonisti de Il malloppo, attualmente in fase di ripreseDiretta da Volfango De Biasi, la commedia è una produzione interamente italiana girata tra Roma e l’Emilia-Romagna, con riprese previste per sette settimane ambientate a Roma, a Ferrara e Tresignana. comingsoon.it Ferrara è stata scelta come set per le riprese del film "Il Malloppo". Centro storico sotto i riflettori, dunque, per la nuova commedia di Volfango De Biasi, interpretata da Diego Abatantuono, Michele Foresta (in arte Mago Forest) e Max Angioni. Fino al 27 febb facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.