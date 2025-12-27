Ucraina Meloni | Europa e Usa devono essere uniti per portare Russia a fermare la guerra

Nell'ambito del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato, questo pomeriggio, insieme ad altri capi di governo europei, ad una telefonata con il presidente Volodymyr Zelensky alla vigilia del suo incontro con il Capo della Casa Biabca Donald Trump. Nel corso della conversazione la premier Meloni ha condiviso e ribadito l'importanza, mai come in questo momento, di "mantenere l'unità di vedute tra partner europei, Ucraina e Stati Uniti per porre fine a quasi quattro anni di conflitto". Solo "attraverso questa solida unità di vedute la Russia può essere posta di fronte alle proprie responsabilità e spinta a dimostrare una reale disponibilità a sedere al tavolo dei negoziati". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina, Meloni: Europa e Usa devono essere uniti per portare Russia a fermare la guerra" Leggi anche: Piano segreto USA-Russia per fermare la guerra in Ucraina Leggi anche: Guerra Russia – Ucraina, Trump: “Putin vuole fermare la guerra”, oggi a Miami vertice USA – Kiev, le notizie in diretta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meloni: 'Niente soldati italiani a Kiev. Asset russi? Soluzione ardua'; Ucraina, Meloni: «Stretto legame Ue-Usa, non sono competitor»; L'informativa della premier Meloni alla Camera: L'Italia non intende mandare soldati in Ucraina; La debolezza strategica dell’Europa che pensa solo a riarmarsi. Ucraina, Meloni: Europa e Usa devono essere uniti per portare Russia a fermare la guerra" - Nell'ambito del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ... msn.com

Usa, Giordano: “Meloni tiene il punto fermo tra Stati Uniti ed Europa: è prudenza” - Antonio Giordano sulla posizione del governo Meloni nel conflitto in Ucraina: “Il lavoro di Giorgia Meloni è prudente: sta tenendo un ponte tra Italia e Usa. la7.it

Ucraina, Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue: “La Russia è impantanata. Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati” - La Presidente del Consiglio ha riferito alla Camera a poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì. tpi.it

