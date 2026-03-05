FC 26 SBC Fantasy FC | Orkun Kökçü 88 – Il nuovo cervello del Manchester United!

Nel mondo di Fantasy FC, il centrocampista Orkun Kökçü si trasferisce al Manchester United con una carta valutata 88. La sua presenza nel gioco rappresenta un elemento chiave per i appassionati che vogliono aggiornare le proprie formazioni virtuali. La sua scheda include statistiche tecniche che lo rendono uno dei giocatori più interessanti del momento nel mercato digitale.

Continuano le grandi manovre nel mercato virtuale di Fantasy FC. Questa volta tocca a Orkun Kökçü, che sbarca al Manchester United con una carta dinamica dalle statistiche tecniche impressionanti. Grazie al suo piede debole perfetto e alla sua duttilità, il centrocampista turco si candida a diventare il perno centrale di molte rose di Premier League. Kökçü si presenta con un OVR 88 e un set di statistiche che lo rendono un regista completo, capace di difendere e, soprattutto, di inventare calcio. Per sbloccare il centrocampista dei Red Devils avrete a disposizione circa 7 giorni. Le richieste sono molto equilibrate: . 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

