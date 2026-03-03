FC 26 Nuova Evoluzione | Riscaldamento compleanno – Mosse Abilità e Piede Debole al TOP! Birthday Warmup

È stato lanciato un nuovo evento dedicato ai festeggiamenti, chiamato Riscaldamento Compleanno, che si presenta come una sfida di allenamento intensivo. Questa modalità, accessibile solo tramite l’applicazione web o companion, mira a sviluppare le abilità dei giocatori, con particolare attenzione alle mosse e al piede debole. L’obiettivo è migliorare le capacità tecniche attraverso esercizi specifici, preparandoli a sfide più complesse.

Inizia il countdown per i festeggiamenti con una nuova Evoluzione a tema. Riscaldamento compleanno è una sfida di tipo "allenamento intensivo", disponibile esclusivamente tramite App (Web o Companion), progettata per trasformare i vostri giocatori in veri funamboli del pallone. Dettagli e Costi. Tempo rimasto: 17 giorni.. Costo: 60.000 crediti o 500 FC Points.. Disponibilità: Solo tramite App ufficiale.. Requisiti di Selezione. Per poter accedere a questi potenziamenti, il giocatore scelto deve rispettare i seguenti parametri: OVR max: 87.. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti Straordinari. Il vero punto di forza di questa EVO è il boost incredibile alle doti tecniche, che porta il giocatore selezionato nell'élite del gioco: Mosse Abilità: Portate a 5 stelle.