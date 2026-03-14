Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, conquista la pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina sul circuito di Shanghai. È la prima volta dopo 17 anni che un pilota italiano si trova al primo posto nelle qualifiche di una gara di Formula 1. L’evento si svolge nel secondo appuntamento del Mondiale del 2026.

Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota romagnolo - a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni - diventa il poleman più giovane della storia (battuto il primato di Vettel, in pole a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni) e riporta l’Italia al primo posto nelle qualifiche dopo quasi 17 anni: l’ultimo a riuscirci fu Giancarlo Fisichella con la Force India a Spa 2009. Il 19enne bolognese ferma il cronometro sul tempo di 1'32"064 precedendo di 0"222 il compagno George Russell, rallentato da un problema al cambio e autore di un solo tentativo nel Q3. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Formula 1, Antonelli fa la storia! Pole in Cina per il 19enne: un italiano al primo posto nelle qualifiche dopo 17 anni

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