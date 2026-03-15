Farmaci GLP-1 | spesa alimentare crolla del 6% boom proteine

L’uso dei farmaci GLP-1 sta influenzando il mercato alimentare, portando a una diminuzione del 6% della spesa in prodotti alimentari. Parallelamente, si registra un aumento della domanda di alimenti ricchi di proteine. Questi cambiamenti sono stati osservati in risposta alla crescente diffusione di questi farmaci tra i consumatori. La tendenza si sta consolidando nel settore, con impatti evidenti sulla produzione e sull’offerta alimentare.

La diffusione dei farmaci GLP-1 sta trasformando radicalmente il settore alimentare, costringendo l’industria a ricalibrare la propria offerta verso una maggiore qualità e proteine. I dati confermano che gli utenti di questi trattamenti riducono le spese per cibo e ristoranti, mantenendo abitudini più selettive anche dopo la fine della terapia. Non si tratta più di speculazioni ma di realtà tangibile: entro i primi sei mesi dall’inizio del trattamento, la spesa alimentare scende del 6% e quella nei locali pubblici dell’8%. Questo cambiamento strutturale è destinato ad accelerare grazie alla maggiore copertura assicurativa negli Stati Uniti e all’avvento di versioni orali che semplificano l’assunzione quotidiana rispetto alle iniezioni tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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