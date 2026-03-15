Un improvviso accumulo di fango e detriti ha ostruito la Strada Provinciale 73 a Olivetta San Michele, creando una situazione di rischio per i veicoli, specialmente per quelli a due ruote. L’intervento dei mezzi di soccorso è stato immediato, ma la strada rimane parzialmente bloccata e ancora pericolosa. La situazione si è verificata nelle prime ore della mattina.

Un accumulo improvviso di fango e detriti ha trasformato la Strada Provinciale 73 a Olivetta San Michele in una trappola per i veicoli a due ruote. La causa scatenante è stata la pioggia recente che ha spinto materiale di scavo dalla sede stradale verso la carreggiata attiva, rendendo il passaggio pericoloso per motociclisti e automobilisti. Il cantiere aperto da tre settimane per la rifacimento delle tubature dell’acquedotto ha lasciato un varco dove l’acqua piovana ha raccolto sassi e terra. Nessun intervento di pulizia è stato effettuato finora, lasciando la strada invasa dalla mattina del giorno precedente agli eventi attuali. La collisione tra infrastrutture e meteo nella Val Roya. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fango e detriti bloccano la SP73: pericolo immediato

Articoli correlati

Frana il colle Ardizio: la Statale invasa da fango e detriti. Traffico bloccatoPESARO Torna l'incubo frane sul colle Ardizio e sulla statale 16 all' altezza di Sottomonte.

Fango e detriti sulla strada, chiusa la Flaminia tra Terni e Spoleto: tecnici Anas al lavoroLa frana in prossimità della frazione di Strettura sarebbe stata innescata dalle intense precipitazioni.

Tutto quello che riguarda Fango e detriti bloccano la SP73...

Argomenti discussi: Maltempo, molo di Villa San Giovanni sommerso dal fango: traghetti dello Stretto bloccati, è caos.

Maltempo, fango e detriti invadono la Marina di Sestri PonenteForti disagi a causa del maltempo che ha colpito la Liguria. Le piogge che si sono abbattute nelle ultime ore su tutta la zona di Sestri Ponente hanno provocato danni e allagamenti. I detriti e il ... genova.repubblica.it

Cane intrappolato in un cunicolo tra fango e detriti: il video del salvataggio dei Vigili del FuocoÈ rimasto bloccato per quasi sei ore in un cunicolo largo appena 50 centimetri, circondato da fango e detriti. Poi, in serata, è stato finalmente liberato dai Vigili del Fuoco. È la storia a lieto ... fanpage.it