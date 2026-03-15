Famiglia nel bosco scontro totale tra assistenti sociali e Garante dell' Infanzia | scambio di accuse pubbliche

Nella vicenda riguardante una famiglia nel bosco, gli assistenti sociali hanno avuto un confronto pubblico con il Garante dell’Infanzia, rispondendo alle accuse mosse da Marina. Il dibattito si è acceso con scambi di accuse tra le parti, senza che siano stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui motivi specifici delle contestazioni. La discussione si è sviluppata attraverso dichiarazioni ufficiali rilasciate nel corso delle ultime ore.

Gli assistenti sociali della struttura dove i minori della famiglia nel bosco hanno soggiornato hanno deciso di rispondere alle accuse mosse dalla garante dell’infanzia. Si parla di “gogna”. Nella lettera delle esperte, anche un riferimento alla mancata collaborazione con i genitori Nathan e Catherine, che non hanno mai voluto mediare. Marina Terragni, garante per l’infanzia, risponde alla lettera ritenendo gravi le parole usate e torna ad attaccare la gestione del caso Trevallion. La lettera degli assistenti sociali Una lettera da parte del servizio Ecad, il gestore del servizio sociale della struttura che ha gestito la famiglia nel bosco, è stata pubblicata. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, scontro totale tra assistenti sociali e Garante dell'Infanzia: scambio di accuse pubbliche Articoli correlati “Come stavano i bimbi”. Famiglia nel bosco, l’annuncio della Garante per l’Infanzia coinvolge le assistenti socialiLa vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco continua a tenere alta l’attenzione mediatica, suscitando un dibattito che in questi giorni ha... Famiglia nel bosco, Garante a Vasto dai bambini: "Uno rifiuterebbe il cibo, assistenti sociali poco formati"La Garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni, all’arrivo a Vasto nella casa famiglia dove dal 20 novembre scorso vivono i tre bambini... Famiglia nel bosco, Meloni: «Separare la madre dai figli un trauma pesantissimo» Approfondimenti e contenuti su Famiglia nel bosco scontro totale tra... Temi più discussi: Lo scontro sulla famiglia nel bosco? Rischia di distruggere il sistema di tutela dei minori; Famiglia nel bosco, l’ipotesi dell’affidamento esclusivo al padre; Famiglia nel bosco, il Tribunale separa la madre dai figli: i bambini trasferiti in un’altra comunità; Famiglia nel bosco, il tribunale allontana la madre e trasferisce i figli. Famiglia nel bosco, scontro totale tra assistenti sociali e Garante dell'Infanzia: scambio di accuse pubblicheScontro sul caso famiglia nel bosco: gli assistenti sociali replicano alle accuse di Marina Terragni parlando di gogna La garante risponde ... virgilio.it Famiglia nel bosco, scontro tra servizi sociali e Garante infanziaNuovo scontro istituzionale sul caso della famiglia nel bosco in Abruzzo: da una parte la Garante nazionale per l'infanzia Marina Terragni, che ha visitato i bambini giovedì scorso, dall'altra i servi ... ansa.it Checco Er Carettiere. . INVOLTINI ALLA ROMANA Il piatto delle nostre domeniche in famiglia, dell'infanzia e della memoria. E il vostro qual è Info e prenotazioni LINK IN BIO Aperto tutti i giorni 12.00-15.00 19.00-23.00 Trastevere, via Benedetta 10 # facebook Famiglia nel bosco, i gesti e le parole di pace di papà Nathan, la buonanotte di Massimo Gramellini x.com