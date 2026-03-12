La Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha visitato una casa famiglia a Vasto, incontrando i bambini che vi risiedono. Durante la visita, ha riferito che uno dei minori si rifiutava di mangiare e ha criticato la preparazione degli assistenti sociali, definendoli poco formati. L'attenzione si è concentrata sulle condizioni della struttura e sulla qualità dell'assistenza offerta ai ragazzi.

La Garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni, all’arrivo a Vasto nella casa famiglia dove dal 20 novembre scorso vivono i tre bambini della famiglia nel bosco, ha riferito che intende accertare la notizia secondo cui uno di loro si rifiuterebbe di mangiare. Sugli assistenti sociali, la stessa Terragni ha detto che “sicuramente esiste una problema di formazione”. La novità nel caso della famiglia nel bosco Perché la Garante ha raggiunto la casa famiglia di Vasto Le parole della Garante sugli assistenti sociali del caso famiglia nel bosco La novità nel caso della famiglia nel bosco Marina Terragni è arrivata nella mattinata di giovedì 12 marzo a Vasto, nella casa famiglia che ospita i bambini della famiglia nel bosco, da venerdì senza la loro madre che è stata allontanata dalla struttura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Garante a Vasto dai bambini: "Uno rifiuterebbe il cibo, assistenti sociali poco formati"

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Valeria Benatti difende gli assistenti sociali: "Non sono ladri di bambini"Col passare dei giorni le attenzioni sul caso della famiglia del bosco si spostano sulla figura del padre.

Famiglia nel bosco, Salvini: "Riflessione su assistenti sociali""Non avro' pace fino a quando non riusciremo a trovare un modo legale per riportare a casa i bambini" della famiglia nel bosco.

Contenuti e approfondimenti su Famiglia nel bosco Garante a Vasto dai...

Temi più discussi: Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; Famiglia nel bosco, Garante infanzia Abruzzo: Nessun rischio adozione bimbi; Famiglia nel bosco, il Tribunale: Allontanare la madre dai bimbi. Il Garante dell'Infanzia: Sospendere decisione. E Meloni: I figli non sono dello Stato; Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini.

Famiglia nel bosco, il Garante: 'Verifiche sul bimbo che si rifiuta di mangiare'Lo ha detto la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, arrivata poco fa a Vasto nella casa famiglia dove dal 20 novembre 2025 vivono i tre bambini della 'famiglia nel bosco', da ... ansa.it

Famiglia nel bosco, Garante: Verifiche su bimbo che si rifiuta di mangiareFamiglia nel bosco, Garante: Verifiche su bimbo che si rifiuta di mangiare. Marina Terragni arrivata alla casa famiglia di Vasto ... rete8.it

Esaltano il padre della famiglia nel bosco, ma c'è una strategia dietro - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, il Garante: 'Verifiche sul bimbo che si rifiuta di mangiare'. Marina Terragni arrivata alla casa famiglia di Vasto #ANSA x.com