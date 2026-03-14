Famiglia nel bosco la Garante per l’Infanzia | Dall’assistente sociale solo balle
La Garante per l’Infanzia ha commentato duramente le dichiarazioni dell’assistente sociale relative alla famiglia che vive nel bosco, definendole false. Il caso, che coinvolge questa famiglia isolata, continua a generare forti discussioni pubbliche e un acceso dibattito tra le istituzioni. La polemica si mantiene accesa, senza segnali di una rapida soluzione.
Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco continua a sollevare accese polemiche e uno scontro istituzionale che sembra lontano dal concludersi. Al centro della vicenda troviamo le recenti e durissime dichiarazioni di Marina Terragni, Garante nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza, che ha deciso di intervenire pubblicamente per smentire alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore. La situazione riguarda il benessere di alcuni minorenni che, dopo aver vissuto in condizioni particolari con i genitori, sono stati trasferiti in una struttura protetta ormai da quasi tre mesi. Le parole della Garante puntano il dito contro la gestione della comunicazione e dei rapporti con i servizi sociali, definendo inaccettabili alcune versioni dei fatti fornite da figure professionali coinvolte nel monitoraggio dei piccoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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