La Garante per l’Infanzia ha commentato duramente le dichiarazioni dell’assistente sociale relative alla famiglia che vive nel bosco, definendole false. Il caso, che coinvolge questa famiglia isolata, continua a generare forti discussioni pubbliche e un acceso dibattito tra le istituzioni. La polemica si mantiene accesa, senza segnali di una rapida soluzione.

Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco continua a sollevare accese polemiche e uno scontro istituzionale che sembra lontano dal concludersi. Al centro della vicenda troviamo le recenti e durissime dichiarazioni di Marina Terragni, Garante nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza, che ha deciso di intervenire pubblicamente per smentire alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore. La situazione riguarda il benessere di alcuni minorenni che, dopo aver vissuto in condizioni particolari con i genitori, sono stati trasferiti in una struttura protetta ormai da quasi tre mesi. Le parole della Garante puntano il dito contro la gestione della comunicazione e dei rapporti con i servizi sociali, definendo inaccettabili alcune versioni dei fatti fornite da figure professionali coinvolte nel monitoraggio dei piccoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, la Garante per l’Infanzia: “Dall’assistente sociale solo balle”

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