Si presenta in Questura per il ritiro del permesso di soggiorno ma in mano aveva un passaporto falso
Una cittadina di origini albanesi si è recata presso gli uffici dell’ufficio Immigrazione per il ritiro del permesso di soggiorno. Durante il procedimento, è stato riscontrato che in suo possesso aveva un passaporto falso. L’intera vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per le eventuali verifiche e conseguenze del caso.
Una cittadina di origini albanesi si è presentata presso gli sportelli dell'ufficio Immigrazione per il ritiro del permesso di soggiorno. Nel corso delle consuete verifiche, alla donna è stato richiesto di esibire il passaporto quale documento di identità necessario per la consegna del titolo di.
