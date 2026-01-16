Si presenta in Questura per il ritiro del permesso di soggiorno ma in mano aveva un passaporto falso

Una cittadina di origini albanesi si è recata presso gli uffici dell’ufficio Immigrazione per il ritiro del permesso di soggiorno. Durante il procedimento, è stato riscontrato che in suo possesso aveva un passaporto falso. L’intera vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per le eventuali verifiche e conseguenze del caso.

Va a ritirare il permesso di soggiorno col passaporto falso, arrestata - Si è presentata agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini per il ritiro del permesso di soggiorno, peccato che come documento abbia presentato un passaporto falso. msn.com

