Faenza | 100 case sposte 570 ettari allagabili per fermare

A Faenza sono state spostate 100 case e sono stati individuati 570 ettari di terreni allagabili per prevenire allagamenti. La pianificazione idrogeologica della zona include interventi mirati a garantire la sicurezza futura, con misure che impattano direttamente sul territorio e sulle abitazioni. Questa strategia fa parte di un progetto più ampio volto a contenere i rischi legati alle inondazioni nella Bassa Romagna.

La pianificazione idrogeologica per Faenza e la Bassa Romagna prevede misure drastiche per garantire la sicurezza futura. Il Piano di Assetto Idraulico (Pai) indica la necessità di delocalizzare un intero quartiere, sacrificando circa 100 edifici residenziali per creare zone sicure. Questa strategia comporta lo spostamento forzato di almeno 40 case a più piani situate in aree considerate indifendibili dalle piene dei fiumi. Oltre alla rimozione degli insediamenti abitativi, il piano prevede l’innalzamento degli argini urbani e la creazione di due vaste aree esondabili destinate ad assorbire le acque in caso di alluvione. Queste zone di espansione delle piene copriranno complessivamente oltre 570 ettari, distribuiti tra i corsi del fiume Lamone e del Senio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Faenza: 100 case sposte, 570 ettari allagabili per fermare Articoli correlati Alluvione, il piano per Faenza: un quartiere da spostare, 100 edifici da sacrificare e 5 kmq allagabili. Tutte le mappePer difendere Faenza e la Bassa Romagna c'è anche un quartiere da “delocalizzare”, vale a dire da trasferire, oltre che il rifacimento di argini più... "Cinquecento ettari sacrificabili in caso di piena": Forlì Cambia lancia l'allarme sulle nuove zone allagabiliLa lista civica Forlì Cambia accoglie con attenzione le preoccupazioni espresse dai residenti di San Martino Villafranca e di Villafranca in merito...