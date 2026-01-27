LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | scatta il Day-2! Esordio per Ferrari McLaren e Verstappen riposa Mercedes

Questa diretta aggiorna in tempo reale lo svolgimento del Day-2 dei test di Formula 1 a Barcellona nel 2026, con l’esordio di Ferrari, McLaren e Verstappen. La sessione include anche il riposo di Mercedes, offrendo uno sguardo sulle prime prove stagionali e sui team coinvolti. Segui tutte le novità e i risultati in modo chiaro e preciso, senza sensazionalismi, per rimanere sempre informato sulle ultime evoluzioni del circus.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.00 SEMAFORO VERDE! SCATTA IL DAY-2 DEI TEST DI BARCELLONA! 8.58 In casa Ferrari dovrebbe essere Charles Leclerc a rompere il ghiaccio nella sessione mattutina. Al pomeriggio spazio a Lewis Hamilton? 8.55 Le prime notizie che giungono dal tracciato parlano di Mercedes e Racing Bulls che oggi riposeranno. In Red Bull, invece, dovrebbe esordire Max Verstappen. 8.52 LA CLASSIFICA DEI TEMPI DEL DAY-1 1 6 Isack Hadjar Red Bull RB22 1’18”159 2 63 George Russell Mercedes W17 1’18”696 3 43 Franco Colapinto Alpine A526 1’20”189 4 12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes W17 1’20”700 5 31 Esteban Ocon Haas TGR VF-26 1’21”301 6 30 Liam Lawson Racing Bulls VCARB03 1’21”513 7 77 Valtteri Bottas Cadillac? 1’24”651 8 5 Gabriel Bortoleto Audi R26 1’25”296 9 11 Sergio Perez Cadillac? 1’25”974 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: scatta il Day-2! Esordio per Ferrari, McLaren e Verstappen, riposa Mercedes Approfondimenti su F1 Test Barcellona LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: alle 9.00 scatta il Day-2! Ferrari e McLaren in azione LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: in pista anche Ferrari e McLaren La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su F1 Test Barcellona Argomenti discussi: F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Shakedown Barcellona, è di Hadjar il Day-1; Dove vedere i test di Barcellona di F1: quando si tengono, orario, copertura TV e streaming e chi scende in pista; F1, Test Barcellona 2026: programma, orari, tv, streaming. F1, test di Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista, debutto per la Ferrari con Hamilton e LeclercLa diretta del secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc ... fanpage.it LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: in pista anche Ferrari e McLarenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test di F1 a Barcellona. Sul circuito ... oasport.it La stagione F1 2026 è ufficialmente partita. Andrea Kimi Antonelli, al secondo anno, racconta le prime impressioni sulla nuova Mercedes W17 durante il primo giorno di test a Barcellona: “La macchina è bellissima e davvero piacevole da guidare” - facebook.com facebook F1, test a Barcellona: Hadjar il più veloce davanti a Russell x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.