Orari TV del Gran Premio di Thailandia MotoGP | Sky Now e TV8

La stagione 2026 della MotoGP in Thailandia si apre con il Gran Premio al Chang International Circuit di Buriram, dove i team hanno completato gli ultimi test invernali. La gara si svolge su un circuito noto per le sue curve veloci e i sorpassi spettacolari, attirando migliaia di tifosi. Le telecamere trasmettono l’evento su Sky, Now e TV8, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire da vicino ogni emozione. La prima gara promette grandi sfide tra i piloti.

La stagione 2026 della MotoGP prende il via in Thailandia, con l’appuntamento al Chang International Circuit di Buriram che chiude il periodo di test invernali. La preparazione evidenzia una dinamica di gruppi competitivi ben definiti: da una parte la leadership tecnica di casa Ducati, dall’altra l’immediata competitività di Aprilia, insieme a margini di miglioramento per Honda, Yamaha e KTM. Il contesto rimane aperto, e il weekend inaugurale servirà a definire equilibri su cui basare le settimane successive. Marco Bezzecchi guida i riferimenti cronometrando il miglior tempo assoluto durante i test in Thailandia, segnando anche il record della pista e posizionandosi come principale alternativa al favorito Marc Marquez. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il Gran Premio di Thailandia nel 2026 si svolge a causa della ripresa del campionato mondiale MotoGP e si terrà dal 27 febbraio al 1° marzo a Buriram.

Nel 2026, Sky e NOW portano il motorsport nelle case degli italiani

