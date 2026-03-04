Ezpeleta conferma | niente sostituzione per il Gran Premio del Qatar nella MotoGP

Il promotore del campionato di MotoGP ha annunciato che non ci saranno sostituzioni nel calendario e il Gran Premio del Qatar si svolgerà come previsto. La conferma è arrivata direttamente da Ezpeleta, che ha precisato l’assenza di modifiche rispetto alla programmazione iniziale. La gara in Qatar resta inserita nel calendario ufficiale, senza cambiamenti o rinvii annunciati.

Il conflitto in corso in Medio Oriente ha gettato un'ombra sul MotoGP Qatar Grand Prix, previsto per l'aprile prossimo. Attualmente, non ci sono progetti per una sostituzione dell'evento nel caso non si svolga come programmato. Il Qatar è entrato nel calendario della MotoGP nel 2004 e da allora è diventato un appuntamento fisso del campionato. Tuttavia, con il deterioramento della situazione nella regione, aumentano le incertezze intorno a tutti gli eventi sportivi previsti, suscitando preoccupazioni tra appassionati e addetti ai lavori.