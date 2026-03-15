F1 Oscar Piastri | Grande delusione cercheremo di lavorare il più possibile

Nel Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale di F1, si è concluso con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli. Oscar Piastri ha commentato la gara definendola una grande delusione e ha aggiunto che inizieranno a lavorare al massimo per migliorare nelle prossime occasioni. La corsa ha visto anche altri piloti in gara, con diverse posizioni finali.

Si conclude con la straordinaria vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Shangai, il bolognese ha condotto una gara perfetta, nonostante il sorpasso di Hamilton nella prima curva. L’italiano si è poi ripreso la vetta aumentando il suo vantaggio fino alla fine e conquistando il primo successo in F1. Doppietta Mercedes con George Russell (+5-515) che si deve accontentare della piazza d’onore. Bene anche le Ferrari che si confermano seconda forza del Mondiale. Le due rosse hanno dato vita ad un duello intenso e senza esclusione di colpi al termine del quale Lewis Hamilton (+25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Grande delusione, cercheremo di lavorare il più possibile” Articoli correlati Leggi anche: F1, Oscar Piastri: “C’era ottmismo dopo ieri, dobbiamo trovare più prestazione” F1, Oscar Piastri: “Ho imparato molto quest’anno, mi sento più forte”La stagione appena conclusa ha inevitabilmente segnato la crescita di Oscar Piastri, al terzo anno in F1. The Funniest Oscar Piastri Moments! #f1 #formula1 #oscarpiastri Altri aggiornamenti su Oscar Piastri Temi più discussi: F1, Oscar Piastri: C’era ottmismo dopo ieri, dobbiamo trovare più prestazione; F1 | McLaren, inizio col botto: Piastri sbatte prima del via e non prenderà parte alla gara; Incubo Piastri, si schianta con la McLaren prima del via: cosa è successo; Piastri: Ci illudiamo che la Mercedes sia incredibilmente forte | FP. F1, Oscar Piastri: La macchina andava bene, ma il distacco con la Mercedes è notevoleOscar Piastri partirà dalla terza fila in occasione della Sprint Race valida per il GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. oasport.it F1, Oscar Piastri: Siamo ancora indietro sotto tutti gli aspettiSi sono concluse con la pole position di Andrea Kimi Antonelli le qualifiche del Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. Sul ... oasport.it Colpi di scena a Shanghai ancora prima dell’inizio della gara. Diversi piloti sono stati costretti al ritiro per problemi tecnici: Albon, Bortoleto e soprattutto il clamoroso doppio stop in casa McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri non sono riusciti nemmeno a pren facebook È POLE PER KIMI ANTONELLI IN CINA! 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri #F1 #ChineseGp x.com