F1 Oscar Piastri | Ho imparato molto quest’anno mi sento più forte

Oscar Piastri, al suo terzo anno in Formula 1, riflette sulla stagione appena conclusa, evidenziando i progressi e le lezioni apprese. Con un percorso in crescita, l’australiano si sente più forte e consapevole, pronto ad affrontare le sfide future con maggiore esperienza. Questo cammino testimonia l’evoluzione di un talento emergente nel panorama motoristico internazionale.

La stagione appena conclusa ha inevitabilmente segnato la crescita di Oscar Piastri, al terzo anno in F1. L’australiano, alla guida della sua McLaren, ha disputato un brillante avvio di campionato ed ha lottato fino alla fine per portare a casa il titolo. Alla fine, ad Abu Dhabi, l’ha spuntata il suo compagno di squadra Lando Norris ma il nativo di Melbourne ha comunque dato una prova della sua maturità. La crescita di Piastri è stata evidente e l’australiano è diventato uno dei piloti più competitivi di tutto il paddock. Verstappen e Norris vinsero il loro primo titolo in F1 dopo sette stagioni e sembra che, continuando su questa strada, Piastri possa battere i record dei suoi due avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

