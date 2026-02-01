La stagione di Formula 1 è partita. I piloti sono scesi in pista a Barcellona per i primi test del 2026, mentre si attende ancora il via ufficiale del primo Gran Premio. Max Verstappen ha già dato il suo giudizio: “Buon inizio di stagione, dobbiamo analizzare tutti i dati”. La squadra lavora per trovare il miglior setup e prepararsi al meglio per le sfide che arriveranno.

La stagione della F1 è ufficialmente iniziata. In attesa del primo Gran Premio, i protagonisti sono scesi in pista a Barcellona, per affrontare i primi test del 2026. Al Montmelò, le scuderie hanno svelato le proprie monoposto ed hanno iniziato a raccogliere i primi dati. Nonostante le cinque giornate di test fossero bloccate alla stampa, sono comunque stati rese pubbliche le prime notizie sui diversi team. La Mercedes è infatti stata la scuderia che ha completato più giri sulla pista spagnolo, alternando alla guida Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Sono iniziati i lavori anche per la nuova Red Bull, affidata prima a Max Verstappen e poi ad Isack Hadjar, che disputerà con il team di Milton Keynes la seconda stagione in F1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Buon inizio di stagione, dobbiamo analizzare tutti i dati”

