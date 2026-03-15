Kimi Antonelli ha riportato l’Italia alla vittoria in Formula 1 dopo vent’anni, segnando un traguardo importante per il paese. La sua performance durante la gara ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, lasciando un segno nel campionato. Il record di precocità rimane di Verstappen, ma Antonelli si è fatto notare con una prova significativa. La competizione si è conclusa con il suo successo.

Una giornata destinata a restare impressa nel cuore e nella mente di Kimi Antonelli. Il pilota bolognese della Mercedes, dopo aver festeggiato ieri la pole position — diventando il più giovane di sempre a conquistare la prima posizione in Formula 1 — ha dominato la gara precedendo il compagno di squadra George Russell e le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Una prestazione superba quella di Kimi che, scattato dalla pole, non si è lasciato destabilizzare dall’avvio bruciante di Hamilton, riuscendo poi a imporre con decisione il proprio ritmo. Una volta superato Lewis, Antonelli ha dato vita a un vero e proprio assolo, impreziosito dall’hat-trick: vittoria del Gran Premio, pole position e giro più veloce della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Kimi Antonelli riporta l’Italia alla vittoria dopo 20 anni! Il record di precocità resta di Verstappen

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