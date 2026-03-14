Kimi Antonelli interrompe il digiuno di pole dell’Italia e batte il record di precocità di Vettel dopo 18 anni!

Kimi Antonelli ha interrotto il digiuno di pole position dell’Italia e ha stabilito un nuovo record di precocità, superando i risultati di Vettel dopo 18 anni. La sua vittoria è arrivata grazie alla performance con la W22, considerata tra le più competitive di questa stagione. Antonelli si prepara così a raggiungere altri obiettivi nel 2026, segnando un nuovo capitolo nel motorsport italiano.

Era oggettivamente una questione di tempo, considerando il suo talento abbinato al livello stellare di questa W22, ed infatti Kimi Antonelli ha centrato il primo dei tanti possibili traguardi da raggiungere nel 2026. Il pupillo di Toto Wolff ha firmato il miglior tempo nelle qualifiche di Shanghai, conquistando la prima pole position della carriera ed entrando nel magico libro dei record della Formula Uno. Il pilota bolognese, con i suoi 19 anni e 201 giorni, è diventato infatti il pole-man più giovane di sempre battendo il record di precocità stabilito dal tedesco Sebastian Vettel (che aveva 21 anni e 72 giorni) nel 2008 a Monza sotto la pioggia con la Toro Rosso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kimi Antonelli interrompe il digiuno di pole dell’Italia e batte il record di precocità di Vettel dopo 18 anni! Articoli correlati Kimi Antonelli in pole, è recordAndrea Kimi Antonelli, è il più giovane di sempre nella storia della F1 a partire davanti a tutti in un Gran Premio. F1, l’Italia sogna con Kimi Antonelli: pole storica in Cina, è il più giovane di sempreKimi Antonelli ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Cina 2026, diventando il più giovane pilota nella storia della Formula 1 a partire... Approfondimenti e contenuti su Kimi Antonelli Temi più discussi: F1 | Russell vince la sprint dopo il duello con le Ferrari a podio. Antonelli 5°; F1 | GP Australia 2026, gara: è dominio Mercedes, Russell vince con Antonelli 2°. Leclerc 3° davanti a Hamilton; Gp Australia, trionfo Russell e doppietta Mercedes davanti alle Ferrari; Il pilota Mercedes Kimi Antonelli subisce un violento incidente da 17G nelle libere del GP d'Australia. Kimi Antonelli insaziabile dopo la storica pole positionIl pilota della Mercedes vuole fare la voce grossa anche in gara: Vorrei riportare l'Italia sul gradino più alto del podio ... msn.com Kimi Antonelli in pole nel Gran Premio della Cina, è il più giovane della storia: Hamilton 3°, Leclerc 4°Il bolognese riporta un italiano in pole rompendo un digiuno che durava da 17 anni, dal miglior tempo di Giancarlo Fisichella con la Force India nel Gran Premio del Belgio del 2009 ... today.it La pole parla italiano in Cina: è Kimi Antonelli sulla Mercedes a prendersi la partenza al palo per il gp del 15 marzo 2026, la prima della carriera dopo quella “mini” a Miami del 2025. Il bolognese è il primo azzurro a dettare il tempo in una qualifica di F1 da Gi x.com 19 anni, 6 mesi e 17 giorni: Andrea Kimi Antonelli diventa il più giovane di sempre nella storia della Formula 1 a conquistare una pole-position. Il pilota italiano ci è riuscito in Cina, battendo così il precedente primato di Sebastian Vettel: nel 2008 il tedesco rius - facebook.com facebook