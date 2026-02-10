Alla vigilia dei primi test di F1 in Bahrain, Fernando Alonso ha espresso alcune riserve sul nuovo regolamento della FIA. Il pilota spagnolo dice che sarebbe positivo se tutte le scuderie avessero le stesse regole e si mostra fiducioso nel lavoro della federazione. Intanto, le prime perplessità sul regolamento si fanno strada tra gli addetti ai lavori.

Alla vigilia dei primi test di F1 in Bahrain, emergono le prime perplessità sul nuovo regolamento scelto dalla FIA. L’argomento delle ultime settimana è inevitabilmente stato quello della power unit della Mercedes, accusata da diverse scuderie di non essersi adeguata alle nuove regole entrate in vigore a partite da questa stagione. Al centro del dibattito c’è un problema di compressione che, da regolamento dovrebbe essere di 16:1 ma potrebbe arrivare anche a 18:1, restando all’interno della liceità. Il limite imposto dalla normativa lascia infatti spazio a numerose interpretazioni e su queste la Mercedes ha costruito la sua nuova monoposto, una delle migliori viste in azione nei test del Montmelò. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Fernando Alonso sulla power unit Mercedes: “Sarebbe positivo avere le stesse regole per tutti, mi fido della FIA”

