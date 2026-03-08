F1 Fernando Alonso | Sapevamo sarebbe stata dura in pista Confidiamo in qualche novità per il Giappone…

Al termine del Gran Premio d’Australia, la prima tappa del campionato di Formula Uno 2026, Fernando Alonso ha mostrato un visibile disappunto, sottolineando che la gara è stata difficile e che avevano già previsto questa situazione in pista. L’unico spunto di ottimismo riguarda alcune possibili novità tecniche che potrebbero arrivare in vista del prossimo appuntamento in Giappone.

Ha poca voglia di sorridere Fernando Alonso al termine del Gran Premio d'Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell'Albert Park di Melbourne il pilota del team Aston Martin ha vissuto una domenica davvero da dimenticare. Si sapeva che la vettura del team inglese non avrebbe retto se non pochi giri e così è stato. Ritiro inevitabile e rientro in pista per una manciata di giri usati come una sorta di test. Il successo nel Gran Premio d'esordio è andato a George Russell che ha preceduto il compagno di scuderia Andrea Kimi Antonelli per 2.9 secondi, quindi completa il podio Charles Leclerc a 15.5 con il vicino di box Lewis Hamilton alle spalle in quarta posizione a 16.