F1 guerra in Medio Oriente | due GP a rischio ipotesi Imola in calendario

Le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran hanno portato a un’interruzione improvvisa delle attività di Formula 1 sul circuito di Sakhir, dopo che l’Iran ha preso di mira obiettivi collegati alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Due Gran Premi sono ora a rischio, mentre si valuta l’ipotesi di spostare uno degli eventi a Imola.

Le tensioni tra Usa, Israele e Iran stanno avendo ripercussioni anche sulla Formula 1. Dopo gli attacchi delle ultime ore, l’Iran ha colpito obiettivi legati alla quinta flotta statunitense in Bahrain, causando lo stop immediato delle attività di F1 in programma sul circuito di Sakhir. Bahrein ed Arabia Saudita rischiano di saltare, Imola torna in calendario? Nel corso di questi giorni avrebbero dovuto tenersi in Bahrain i test sul bagnato previsti da Pirelli, fornitore unico di pneumatici della F1. Sul circuito di Sakhir erano infatti state programmate due giornate per lo sviluppo delle gomme Intermedie e Full Wet, con la pista artificialmente allagata e la presenza di Mercedes e McLaren. 🔗 Leggi su Sportface.it

Allerta alle ambasciate americane e portaerei schierate in Medio Oriente, il rischio di guerra tra Usa e Iran è sempre più concretoDopo l’inconcludente round negoziale di giovedì tra Stati Uniti e Iran, con gli Usa che si sono detti “delusi” dai mancati progressi, a differenza...

Test bagnato F1 cancellati in Bahrain per tensioni in Medio OrienteLe tense interne in corso stanno influenzando in modo rilevante il panorama dei motori e delle prove tecniche, imponendo misure di cautela e...

