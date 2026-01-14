Un uomo di 27 anni di Padova è stato arrestato con l’accusa di pedofilia dopo il ritrovamento di centinaia di video di abusi su bambini, alcuni di soli 5 anni. Le immagini, registrate dallo stesso sospettato sui suoi dispositivi, evidenziano gravi comportamenti illeciti durante il suo incarico come babysitter. L’indagine prosegue per approfondire la portata dei fatti e garantire la tutela delle vittime coinvolte.

Si era registrato mentre abusava di alcuni bambini, anche di 5 anni, a cui faceva da babysitter. Sono le scioccanti immagini ritrovate nei due computer e nei due cellulari di un ventisettenne di Padova. Insieme a queste, centinaia di video e foto scaricate da internet, forse nei mesi scorsi. L’uomo, 27 anni, è stato arrestato. Il giovane lavorava come babysitter occasionale, attività che promuoveva attraverso annunci pubblicati su internet e sui giornali locali. L’arresto è scattato al termine di una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura di Venezia, che aveva incaricato la squadra Mobile di Padova di intervenire nell’ambito di un’indagine avviata per una presunta violenza sessuale ai danni di un minore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Babysitter arrestato per pedofilia, nel suo pc centinaia video di abusi sui bimbi anche di 5 anni

Leggi anche: Foto e video pedopornografici su pc e telefoni, arrestato babysitter 27enne: tra le vittime bimbi di 5 anni

Leggi anche: Sui pc migliaia di video con abusi su minorenni, denunce anche a Catania

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Babysitter arrestato per pedofilia, nel suo pc centinaia video di abusi sui bimbi anche di 5 anni - Un 27enne padovano è stato arrestato: nei suoi dispositivi video degli abusi sui bambini di cui faceva da babysitter dal 2019 ... ilfattoquotidiano.it