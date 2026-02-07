Autobottisti fermi a Canicattì si riunisce comitato per l’ordine e la sicurezza

La crisi idrica a Canicattì si fa sentire sempre di più. Da giorni, le autobotti sono ferme e i cittadini devono fare i conti con l’acqua che scarseggia. Questa mattina, il sindaco Vincenzo Corbo ha convocato un vertice urgente con le autorità locali e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Un passo decisivo per cercare di trovare soluzioni rapide e evitare che la situazione peggiori ancora.

La grave crisi idrica che da giorni affligge Canicattì, in provincia di Agrigento, ha portato alla convocazione di un vertice urgente presso la Prefettura, sollecitato dal sindaco Vincenzo Corbo. Il motivo? L’astensione degli autobottisti privati, iniziata lo scorso 4 febbraio, sta mettendo a dura prova l’approvvigionamento idrico della città, con conseguenze sempre più allarmanti per la popolazione. L’incontro, tenutosi nella giornata di venerdì 6 febbraio, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, del presidente dell’Ati idrico e dei referenti di Aica, con l’obiettivo di individuare soluzioni immediate per alleviare l’emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Prefetto Clemente Di Nuzzo ha convocato ieri il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo gli episodi di microcriminalità che hanno fatto crescere la tensione in città.

