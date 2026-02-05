Ex uffici Apes in via Fermi | Gara andata deserta si ritiri la vendita e si usi a scopi pubblici

La gara pubblica per vendere l'ex ufficio Apes di via Fermi si è conclusa senza offerte. Il Comune di Pisa aveva aperto la vendita lo scorso 23 dicembre, fissando un prezzo di partenza di 2 milioni di euro. Ora si pensa di ritirare la vendita e di usare l’edificio per scopi pubblici.

La gara pubblicata lo scorso 23 dicembre dal Comune di Pisa per la vendita dell'edificio ex Apes di via Fermi, con un prezzo base d'asta di 2 milioni di euro, è andata deserta. Lo annuncia il gruppo di opposizione Diritti in Comune in una nota, in quanto "al 30 gennaio non è stata infatti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Pisa Ex Uffici In vendita gli ex uffici Apes, Diritti in Comune: "Si perdono funzioni pubbliche per nuove possibili speculazioni" La coalizione Diritti in Comune segnala la vendita degli ex uffici Apes da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Conti. Fondi pubblici destinati a scopi privati: chiesto il rinvio a giudizio per 4 La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone, coinvolte in un caso di utilizzo di fondi pubblici destinati a scopi privati. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pisa Ex Uffici Argomenti discussi: Ex uffici Apes in via Fermi: Gara andata deserta, si ritiri la vendita e si usi a scopi pubblici; Ex-uffici Apes in Via Fermi: gara andata deserta. Non si proceda con un’ulteriore gara (e connessa svendita), ma si riutilizzi a fini pubblici; Ex - uffici Apes in Via Fermi: gara andata deserta. Non si proceda con un'ulteriore gara (e connessa svendita), ma si riutilizzi a fini pubblici. Blocco ex uffici Apes di via Fermi. Una svendita da 2 milioni di euroIl Comune ha pubblicato il bando per la vendita dell’edificio ex Apes di via Fermi, con un prezzo base di 2 milioni di euro. L’ennesima svendita. Torna all’attacco la lista di opposizione Diritti in ... lanazione.it INCARICO USO UFFICIO IN LOCAZIONE Mercato San Severino in zona centralissima proponiamo in locazione: appartamento uso ufficio di 35 mq, situato al primo piano (senza ascensore) di un piccolo stabile. L'immobile è compost facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.