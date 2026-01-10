Vigevano evade dai domiciliari e rapina un supermercato | arrestato 36enne

Un uomo di 36 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato a Vigevano dopo aver tentato di rubare bottiglie di alcolici in un supermercato. L’episodio si è verificato il 10 gennaio 2026, quando il soggetto ha lasciato la propria abitazione nonostante le restrizioni, mettendo a rischio il rispetto delle misure di sorveglianza. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo e al successivo provvedimento di arresto.

Vigevano (Pavia), 10 gennaio 2026 - Era già agli arresti domiciliari ma è ugualmente uscito di casa per andare in un supermercato, dove ha tentato di rubare delle bottiglie di alcolici. Ma l'uomo, un 36enne egiziano residente a Vigevano, è stato scoperto e arrestato i n flagranza dai carabinieri, sia per la rapina che per l' evasione dai domiciliari. E' successo nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio, tra le 17 e le 17.30 circa, al supermercato MD in via Dei Mille. Como, ragazzo di 15 anni accerchiato e rapinato da banda di maranza Nella mattinata di sabato invece si è tenuta l'udienza di convalida al Tribunale di Pavia, dove l'arresto è stato convalidato ed è stata ripristinata la misura cautelare già precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

