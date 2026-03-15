Euroindoor chiude i battenti dopo 3 anni la lettera del presidente | Sfrattati per le morosità di altri

L'Euroindoor di Casapulla, il più grande centro dedicato al Padel nel sud Italia, chiude i suoi impianti dopo tre anni di attività. Il proprietario, Carmine Pappagallo, ha comunicato che l’operazione si rende necessaria a causa delle morosità di alcuni affittuari, che hanno portato alla risoluzione del contratto di locazione. La decisione è stata annunciata tramite una lettera ufficiale.

Carmine Pappagallo racconta i motivi della serrata e ringrazia staff e clienti: "Grazie per ciò che avete rappresentato per il nostro club" La più grande struttura per il Padel del sud Italia chiude i battenti. Ad annunciarlo è il titolare, Carmine Pappagallo dell’Euroindoor di Casapulla che dopo tre anni di sacrifici e investimenti è costretto a lasciare il complesso sportivo. L’annuncio arriva attraverso una nota stampa nella quale Pappagallo ricorda di aver sempre lavorato “con un ritmo serrato e sempre attenti alla soddisfazione del cliente”. Così “siamo riusciti a creare un luogo di svago e di divertimento per tutti gli appassionati, un... 🔗 Leggi su Casertanews.it

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