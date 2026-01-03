A Carrara, il negozio storico 'Il Diavoletto' chiude le sue porte dopo 89 anni di attività. Laura, proprietaria, esprime rammarico per questa decisione, segnando la fine di un’epoca per la comunità locale. La chiusura rappresenta la perdita di un punto di riferimento che ha accompagnato generazioni di clienti, lasciando un vuoto nel tessuto commerciale e sociale della città.

Carrara, 3 gennaio 2026 – Un'altra saracinesca che si abbassa. Un'altra luce che si spegne: 'Il diavoletto', negozio storico che chiude dopo 89 anni di attività. "E non è solo per i cantieri che hanno invaso la città, è che nell'abbigliamento o rinnovi o muori, e con tutte le tasse che ci sono da pagare. In giro poi c'è tanta maleducazione, bottiglie abbandonate, carte buttate, deiezioni di cani, e non è colpa dei cani" è l'amaro sfogo di Laura Figaia che con la sorella Andretta gestisce il punto vendita nella centralissima via Cavour, dove l'attività si era spostata dalla piazza del Comune. Lana e ferri, ecco da dove è iniziato tutto.

© Lanazione.it - Anche il Diavoletto chiude i battenti. Un’altra luce spenta dopo 89 anni. Laura: “Me ne vado con un peso sul cuore”

