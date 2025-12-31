Ultima lettera in Danimarca | chiude il servizio postale dopo oltre 400 anni
Dopo oltre quattrocento anni di servizio, il servizio postale danese chiude le sue attività, con il calo del volume di lettere che ha reso insostenibile l’operazione. PostNord ha annunciato la cessazione del servizio, portando alla graduale scomparsa delle iconiche cassette rosse dalle città danesi. Questa decisione segna la fine di un’epoca nella comunicazione tradizionale, sostituita dall’innovazione digitale.
Dopo il crollo del volume di lettere, PostNord ha deciso di chiudere il servizio e le storiche cassette rosse spariscono dalle città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
