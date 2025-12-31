Ultima lettera in Danimarca | chiude il servizio postale dopo oltre 400 anni

Dopo oltre quattrocento anni di servizio, il servizio postale danese chiude le sue attività, con il calo del volume di lettere che ha reso insostenibile l’operazione. PostNord ha annunciato la cessazione del servizio, portando alla graduale scomparsa delle iconiche cassette rosse dalle città danesi. Questa decisione segna la fine di un’epoca nella comunicazione tradizionale, sostituita dall’innovazione digitale.

La Danimarca dice addio alle lettere: è il primo paese al mondo a chiudere il servizio postale tradizionale. Perché da gennaio si consegneranno solo pacchi - Dopo più di 400 anni, il servizio postale pubblico chiude i battenti: il volume della corrispondenza cartacea è crollato del 90 per cento a favore del digitale ... open.online