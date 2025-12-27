Essence Hotels | che impresa a Ravenna
Consar Ravenna 2 Essence Hotels Fano 3: Dimitrov 15, Gottardo 1, Iurlaro, Ciccolella, Canella 4, Bartolucci 15, Giacomini, Goi, Russo 5, Zlatanov 26, Bertoncello, Gabellini, Asoli, Valchinov 19. All. Valentini FANO: Coscione 1, Tonkonoh 19, Merlo 20, Roberti, Ricci 11, Mengozzi 4, Iannelli (L), Galdenzi, Fornal 26, Sorcinelli, Bisotto, Rizzi, Paganucci, Falcioni. All. Moretti Arbitri: Alessio Lambertini e Martina Sessolo Note – Parziali: 19-25, 25-23, 25-21, 26-28, 12-15. Ravenna: battute vincenti 4, battute errate 21, muri 7; Fano: battute vincenti 4, battute errate 16, muri 13. Non si poteva scacciare meglio la piccola crisi che stava attanagliando la Virtus dell’era Moretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Essence Hotels, che debutto. E adesso pensa in grande
Leggi anche: Essence Hotels Fano in missione a Catania
Essence Hotels: che impresa a Ravenna; Sfida sportiva al Pala De Andre': Consar Ravenna contro Essence Hotels Fano; Volley: Tie-break amaro per la Consar nell’ultima gara del 2025; Volley A2, la Consar cede al Fano e subisce la prima sconfitta interna.
Una trasferta quasi proibitiva per la Essence Hotels Fano - Trasferta quasi proibitiva per la Essence Hotels Fano che, proprio il giorno di Santo Stefano (26 dicembre ore 18), sarà ospite della Consar Ravenna. msn.com
Sfida sportiva al Pala De Andre': Consar Ravenna contro Essence Hotels Fano - ESSENCE HOTELS FANO al Pala De Andre': competizione tra due squadre in Ravenna. mentelocale.it
’Essence Hotels’ cresce. Conquista anche Zanzibar - Il gruppo nato a Fano è diventato, nel giro di pochi anni, una realtà emergente dell’ospitalità italiana. msn.com
La formazione ravennate saluta un anno nel complesso molto buono con una sconfitta casalinga contro l’Essence Hotels - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.