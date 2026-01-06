L’Ascoli adesso deve reagire Vietato fallire contro la Ternana

L’Ascoli si prepara a affrontare la sfida contro la Ternana, consapevole dell’importanza di ottenere un risultato positivo. La squadra deve reagire dopo le recenti difficoltà, ma dovrà fare i conti con alcune criticità in difesa. La partita rappresenta un’occasione per rispondere alle aspettative e mantenere viva la speranza di migliorare la propria posizione in classifica.

L’Ascoli cerca la reazione contro la Ternana, ma si troverà ancora alle prese con una coperta corta in difesa. L’espulsione del capitano Curado in occasione del confronto amaramente perso sabato in trasferta contro la Pianese (4-2), costringerà di nuovo il tecnico Tomei e il suo staff a contare gli elementi del pacchetto arretrato sui quali contare nell’anticipo di venerdì sera in programma allo stadio Del Duca (avvio alle 20.30). Il rosso incassato dall’esperto centrale argentino ha un po’ rovinato quella che doveva essere la gara del Picchio al Comunale di Piancastagnaio. Nell’economia del match, giocare con un uomo in meno alla fine purtroppo è un fattore finito per pesare, al netto della mancanza di lucidità e degli errori individuali mostrati in alcuni frangenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

