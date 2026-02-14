Espulsione Kalulu Marelli boccia La Penna | Errore grave Non c’è contatto fra il francese e Bastoni Sul mancato intervento del Var…

Marelli ha criticato l’arbitro La Penna per aver espulso Kalulu durante la partita tra Milan e Inter, sostenendo che non c’era alcun contatto tra il francese e Bastoni. La sua analisi si basa su una visione approfondita dell’azione, che mostra come Kalulu abbia evitato il contatto con il difensore interista. Marelli ha anche messo in discussione il mancato intervento del Var, definendolo un errore grave. La decisione ha suscitato molte polemiche tra tifosi e commentatori sportivi.

Espulsione Kalulu, Marelli conferma le sensazioni avute sin da subito: il contatto fra il francese e Bastoni non c'è. Errore grave di La Penna. Il clima di San Siro si è infiammato non solo per le giocate dei campioni in campo, ma anche per una decisione arbitrale destinata a far discutere per l'intera stagione. L'episodio che ha cambiato volto al Derby d'Italia è arrivato nel corso della prima frazione di gara, lasciando i bianconeri in inferiorità numerica in un momento cruciale del match. L'espulsione di Kalulu è diventata immediatamente il centro delle polemiche, dividendo tifosi e addetti ai lavori sulla gestione disciplinare della gara. Espulsione Kalulu, la Juve resta in 10 sul finire del primo tempo: il rosso non c'era. Grave errore di La Penna La partita tra Juventus e Milan si complica al 45° minuto, quando l'arbitro decide di espellere Kalulu, anche se molti osservatori ritengono che il cartellino rosso non fosse giustificato.