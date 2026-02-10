Idonei calabresi Luigi Incarnato PSI | Centrodestra passi dalle parole ai fatti

Luigi Incarnato chiede al centrodestra di smettere di parlare e iniziare a risolvere i problemi degli idonei calabresi. Il segretario del PSI invita le forze politiche a passare dalle parole ai fatti e a trovare una soluzione concreta per le centinaia di persone ancora in attesa di stabilizzazione lavorativa. La questione torna a scuotere il dibattito regionale, mentre l’attenzione rimane alta su questa emergenza.

La questione degli idonei calabresi torna al centro del dibattito politico regionale. Il segretario regionale del Partito Socialista Italiano (PSI), Luigi Incarnato, ha lanciato un appello al centrodestra, sollecitando un passaggio dalle promesse all’azione concreta per risolvere la situazione di centinaia di persone in attesa di stabilizzazione lavorativa. L’intervento di Incarnato, avvenuto il 10 febbraio 2026, sottolinea la disponibilità del centrosinistra a collaborare, ma pone un chiaro interrogativo sulla serietà dell’impegno della maggioranza in carica. La vicenda degli idonei calabresi, una ferita aperta da anni nella regione, riguarda professionisti che hanno superato concorsi pubblici ma che non sono stati ancora assunti, nonostante le legittime aspettative e le necessità del sistema sanitario e della pubblica amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Idonei Calabresi

A Musicultura si attende ora una convocazione ufficiale in Regione, per passare dalla parole ai fatti.

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto sicurezza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Idonei Calabresi

Argomenti discussi: Idonei calabresi in piazza il 25 marzo, il sostegno del segretario regionale del PSI Luigi Incarnato; Fisioterapisti ASP Cosenza, il Comitato ringrazia Loizzo e Incarnato e rilancia; Idonei calabresi in piazza il 25 marzo. Loizzo: Confido in Occhiuto; Il Comitato Fisioterapisti ASP Cosenza richiama le istituzioni: Lo scorrimento della graduatoria è una priorità.

Idonei calabresi, Luigi Incarnato (PSI): «Centrodestra passi dalle parole ai fatti»Il segretario regionale del PSI, Luigi Incarnato, interviene sulla questione degli idonei calabresi chiedendo un cambio di passo alla maggioranza di centrodestra. cosenzapost.it

Legge idonei, Incarnato (PSI): Sì alla proposta Loizzo, ma ora servono atti concretiIl segretario regionale del PSI Calabria, Luigi Incarnato, raccoglie la sfida lanciata dall'on. Simona Loizzo e impegna i socialisti a sostegno della legge regionale per lo scorrimento degli idonei. cosenzapost.it

Il segretario regionale Luigi Incarnato non fa sconti: “Lega, Pd a Cinquestelle, tutti chiamati ad approvare”. Partecipazione confermata alla manifestazione del 25 marzo - facebook.com facebook