Espropri a Coroglio comitato proprietari case scrive all’Anac | Noi lasciati nell’incertezza

Il Comitato Proprietari Borgo Coroglio ha scritto all’Anac, esprimendo preoccupazioni e incertezze riguardo alle recenti espropriazioni nella zona. Gabriele Casillo, presidente del comitato, sottolinea la difficoltà nel trovare interlocutori e chiede chiarimenti per tutelare gli interessi dei proprietari coinvolti. La comunicazione riflette la necessità di trasparenza e confronto tra le parti, in un contesto di crescente attenzione alle questioni territoriali e alle procedure amministrative.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Non so piu a chi rivolgermi”. Così esordisce Gabriele Casillo, presidente del Comitato spontaneo “Proprietari Borgo Coroglio”. Si tratta di un’altra pec, inviata a una serie di soggetti istituzionali. Il suo è un appello: vuol conoscere il proprio destino. Il suo e quello degli altri proprietari di case, su cui pende il vincolo di esproprio. Una procedura lunga, finalizzata a nuove edificazioni, nell’ambito della rigenerazione di Bagnoli. Casillo ricorda il tempo trascorso dalla prima comunicazione di esproprio: 5 anni. Prima della scadenza, fissata a gennaio 2025, il vincolo è stato rinnovato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Espropri a Coroglio, comitato proprietari case scrive all’Anac: “Noi lasciati nell’incertezza” Leggi anche: Espropri per l’ex Olimpia. Operazione in stand by. Non si trovano i proprietari Bagnoli, comitato Borgo Coroglio: “Sei anni fa il vincolo di esproprio, chiediamo risposte”Il Comitato Borgo Coroglio di Bagnoli annuncia un incontro presso la Prefettura di Napoli il 12 gennaio 2026 alle 16:00. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Bagnoli comitato Borgo Coroglio | Sei anni fa il vincolo di esproprio chiediamo risposte. Strada per Malpensa, via agli espropri. La resa del Comitato dopo 20 anniAlla notizia che sono iniziati gli espropri dei terreni necessari alla realizzazione del tratto da Ozzero ad Albairate della strada per la Malpensa qualcuno sarà felice, soprattutto le società ... ilgiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.