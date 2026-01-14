The Space Cinema l’anteprima del film Elena del ghetto in occasione della Giornata della Memoria

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, tutti i cinema The Space Cinema d’Italia ospiteranno l’anteprima del film “Elena del ghetto”. L’evento prevede una proiezione speciale e un incontro con gli attori Micaela Ramazzotti e Stefano Casertano. Un’occasione per ricordare e riflettere su eventi storici importanti, attraverso un’opera che approfondisce temi di memoria e rispetto.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.