Erosione cede un?antica torre costiera ma il mare regala nuove spiagge al Salento Ecco dove

Una torre costiera antica è crollata a causa dell’erosione, mentre il mare ha creato nuove spiagge nel Salento. La costa si modifica continuamente, con eventi di distruzione e ricostruzione naturale. A poche settimane dal crollo dell’arco di Torre Sant’Andrea, la natura ha modellato nuovamente il paesaggio. La situazione evidenzia i cambiamenti in corso lungo questa zona.

La storia della costa è fatta da sempre di distruzioni e ricostruzioni naturali. A poche settimane dal crollo dell’arco di Torre Sant’Andrea, la natura ha disegnato spontaneamente un nuovo piccolo arco di roccia lungo la costa di Torre Specchia Ruggeri, sempre nel territorio di Melendugno. Un archetto naturale, molto più piccolo ma sorprendentemente simile nella forma, nato dall’erosione della scogliera e diventato rapidamente oggetto di curiosità tra residenti e visitatori. Il nuovo cedimento a Torre Fiumicelli Ma mentre la natura costruisce e distrugge, l’erosione continua a lasciare segni evidenti anche su altri luoghi della costa. In queste ore è arrivata la notizia di un nuovo cedimento che riguarda Torre Fiumicelli, antico rudere costiero situato tra Frassanito e i Laghi Alimini, nel territorio di Otranto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Erosione, cede un?antica torre costiera ma il mare regala nuove spiagge al Salento. Ecco dove Articoli correlati Lotta all’erosione costiera. Da Follonica a Capalbio progetti per salvare le spiaggeL’erosione costiera continua a rappresentare una delle emergenze ambientali più preoccupanti lungo il litorale maremmano. Erosione costiera, finanziamento da quasi 5 mln di euro per proteggere le spiagge libereOSTUNI - Un risultato di grande rilievo per il Comune di Ostuni sul fronte della tutela e della sicurezza del litorale.