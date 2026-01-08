Papa Leone convoca il suo secondo Concistoro per il 27 e 28 giugno

Papa Leone ha annunciato il suo secondo Concistoro, previsto per il 27 e 28 giugno. L’evento riunirà i cardinali per discutere questioni importanti della Chiesa e approfondire i temi di attualità ecclesiastica. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e riflessione, sottolineando l’impegno del Papa nel mantenere vivo il dialogo tra le diverse componenti della Chiesa.

Papa Leone ha già convocato il suo secondo Concistoro, chiedendo ai cardinali di tornare il 27 e 28 giugno. Secondo quanto apprende l'AGI il Pontefice intenderebbe riunire il Collegio cardinale una volta l'anno. La decisione di Leone di convocare il secondo Concistoro a giugno, è stata confermata dal direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni nel corso del briefing al termine della.

Papa Leone XIV convoca i cardinali, al via il primo Concistoro: obiettivi e temi principali - Papa Leone XIV apre il primo Concistoro straordinario: riforma della Curia, sinodalità, missione e liturgia al centro del confronto con i cardinali. notizie.it

Leone XIV: nuovo Concistoro il 27 e 28 giugno - Papa Leone XIV, al termine del suo primo Concistoro ordinario, ha convocato un altro Concistoro per il 27 e 28 giugno prossimi. agensir.it

#Tg2000 - #PapaLeoneXIV ai cardinali in #Concistoro: “Conto su voi” #8gennaio #Tv2000 #Papa #Pope #PapaLeone #LeoneXIV #Vaticano - facebook.com facebook

