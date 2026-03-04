Massimo Caputi piange la moglie Roberta morta improvvisamente vuoto incolmabile eri la mia stella polare

Roberta Sciubba, la moglie del giornalista sportivo Massimo Caputi, è morta in maniera improvvisa. L'annuncio via Instagram: Caputi la ricorda come "stella polare" della sua vita. Numerosi i messaggi di cordoglio al volto storico del giornalismo sportivo italiano, noto per telecronache e programmi televisivi. Lutto per Massimo Caputi È venuta a mancare all'improvviso Roberta Sciubba, moglie del noto giornalista sportivo Massimo Caputi, che ha dato l'annuncio del lutto con un toccante messaggio su Instagram. La donna lascia anche il figlio della coppia, Lorenzo. La notizia, riportata da diverse testate nazionali, ha rapidamente suscitato profonda commozione tra colleghi, amici e appassionati di sport.