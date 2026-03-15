Era una partita da difendere con la palla

Durante una partita recente, l’allenatore ha commentato che la squadra doveva concentrarsi sulla gestione della palla per mantenere il controllo del gioco. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il loro ritmo. I giocatori hanno mostrato impegno sul campo, mentre i tifosi hanno seguito con attenzione ogni fase dell’incontro.

2026-03-15 00:47:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Eder Sarabia, allenatore dell’Elche, ha tenuto una conferenza stampa per analizzare la sconfitta per 4-1 della sua squadra contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu. Gioco: “Oggi era una partita in cui bisogna avere più precisione, combinare e non perdere. Sono partite speciali contro squadre speciali e dobbiamo fare cose diverse. Fino al 2-0 eravamo bravi. Per noi è stata dura. La squadra si sta mostrando la faccia. Dobbiamo imparare da queste cose e avere anche più orgoglio e coraggio in certe situazioni”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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