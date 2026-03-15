Enrica Bonaccorti l' omaggio delle tv commuove gli italiani

Enrica Bonaccorti, figura nota nel mondo dello spettacolo, è stata recentemente al centro di un omaggio trasmesso dalle televisioni italiane. La rubrica di Klaus Davi, intitolata

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Porta a porta ) La scomparsa di Enrica Bonaccorti è stata un colpo duro per diverse fasce di pubblico che hanno seguito la tv dagli anni ’70 fino ai 2000, un simbolo positivo della stagione generalista che declinava con naturalezza stili diversi, dal varietà allo sceneggiato, dal teatro al cinema all’informazione e alla radio. La notizia della sua morte è stata data in diretta verso le 10 da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1 (19.6% di share nella prima parte) e da Federica Panicucci a Mattino Cinque su Canale 5 (21% di share). Nel. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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