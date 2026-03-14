Durante il concerto a Mantova, Renato Zero ha ricordato pubblicamente Enrica Bonaccorti, emozionandosi fino alle lacrime mentre le dedicava un messaggio. L’artista ha mostrato il suo affetto e riconoscenza in modo visibile, suscitando una forte partecipazione tra il pubblico presente. La scena è stata caratterizzata da un momento di grande intensità emotiva, con Zero che si è commosso ricordando la donna.

Renato Zero si trovava a Mantova per una delle tappe del suo L’orazero tour. Per il cantante quello di venerdì 13 marzo 2026 è stato un concerto dal significato profondo, che ha scelto di dedicare all’amica Enrica Bonaccorti, morta il giorno prima a causa di un tumore al pancreas. Un’immagine sul ledwall ricordava la conduttrice scomparsa, cui Zero ha rivolto un commosso pensiero. La dedica di Renato Zero Ad aprire il concerto una grande foto di Enrica Bonaccorti, con la scritta “nel cuore, per sempre”. A conclusione dello spettacolo, un dolce discorso. “Domani alle 15 Enrica torna alla casa del Padre. – ha detto Renato Zero – Avrebbe sicuramente apprezzato questa mia partecipazione stasera qui, perché era la sua volontà quella di condividere con me tutte le esperienze”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Renato Zero ricorda Enrica Bonaccorti e si commuove al concerto di Mantova, il toccante omaggio tra le lacrime

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