Il mondo dello spettacolo italiano si è svegliato con una notizia che ha segnato profondamente il panorama televisivo e il cuore dei telespettatori. Durante una diretta, Mara Venier ha espresso la sua frustrazione dicendo che qualcuno “meritava di più”. Enrica Bonaccorti, coinvolta nell’episodio, ha assistito alla scena mentre la conduttrice mostrava tutta la sua disperazione davanti alle telecamere.

Il mondo dello spettacolo italiano si è svegliato con una notizia che ha segnato profondamente il panorama televisivo e il cuore dei telespettatori. La scomparsa di Enrica Bonaccorti, avvenuta giovedì scorso all’età di 76 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile tra i colleghi e il pubblico che per decenni l’ha seguita con affetto. Durante la puntata di Domenica In del 15 marzo 2026, la conduttrice Mara Venier ha voluto rendere un omaggio sincero e commosso a quella che non era solo una collega stimata, ma una figura centrale nella sua vita personale. Attraverso un racconto intimo e privo di filtri, la Venier ha ripercorso le tappe di un legame che ha sfidato il tempo, le incomprensioni e, infine, la malattia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Enrica Bonaccorti, la disperazione in diretta di Mara Venier: “Meritava di più”

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