I funerali di Enrica Bonaccorti si sono svolti ieri, sabato 14 marzo, nella Chiesa degli artisti di Roma. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici, colleghi e familiari, mentre alcuni personaggi noti non sono stati presenti. La chiesa era piena di presenti che hanno voluto rendere omaggio alla giornalista e conduttrice. La funzione si è conclusa con il commiato finale.

L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti, i funerali che si sono tenuti ieri, sabato 14 marzo, alla Chiesa degli artisti di Roma. Funerali gremiti, molti vip e anche qualche assenza inaspettata, tipo quella di Renato Zero. A scandire la cerimonia sono state due canzoni dal forte valore simbolico, scelte dalla stessa Bonaccorti: "La lontananza" di Domenico Modugno, firmata da lei, all'ingresso del feretro, e "Il cielo" di Renato Zero al momento dell'uscita. Un commiato costruito nel segno della musica, ma anche della scrittura e della memoria, per la conduttrice scomparsa il 12 marzo a 76 anni. Dentro la chiesa, accanto a colleghi, amici e volti noti del mondo dello spettacolo, c'erano cuscini di fiori bianchi, rossi e gialli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Enrica Bonaccorti, clamoroso ai funerali: chi non si è presentato

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