Funerali Enrica Bonaccorti tutti vicini alla bara | chi si è presentato in chiesa

Roma si è fermata per l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, figura molto conosciuta della televisione italiana. I funerali si sono svolti in una chiesa della città, con numerosi colleghi, amici e familiari presenti che si sono stretti intorno alla bara. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di rispetto e commozione.

Roma si è fermata per l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, una delle figure più amate della televisione italiana. Oggi, sabato 14 marzo, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la Chiesa degli Artisti e affacciata su Piazza del Popolo, si sono svolti i funerali della conduttrice, attrice e autrice scomparsa all’età di 76 anni. L’addio è stato celebrato nel pomeriggio a partire dalle ore 15, in un clima carico di emozione e partecipazione. La storica protagonista del piccolo schermo si è spenta dopo le complicazioni di un tumore al pancreas che le era stato diagnosticato meno di un anno fa. Negli ultimi mesi aveva scelto di raccontare pubblicamente la sua battaglia contro la malattia, rompendo il silenzio e condividendo con il pubblico la sua esperienza con grande lucidità e sensibilità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Leggi anche: I funerali di Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli Artisti a Roma: l’ultimo saluto alla conduttrice stroncata a 76 anni da un tumore Leggi anche: Enrica Bonaccorti: sabato i funerali nella Chiesa degli artisti di Roma Tutti gli aggiornamenti su Funerali Enrica Bonaccorti Temi più discussi: Enrica Bonaccorti, oggi la camera ardente della conduttrice: dove e quando i funerali; Enrica Bonaccorti, oggi apre camera ardente: funerali sabato a Roma; L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando; Enrica Bonaccorti, i vip alla camera ardente alla clinica Ars Biomedica di Roma da Caterina Balivo a Luxuria. Enrica Bonaccorti, i funerali a Roma: la salma accolta da un applauso e sulle note di La lontananza di ModugnoFiori bianchi e pianoforte a coda pronto all'interno della Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, per i funerali ... ilmattino.it Enrica Bonaccorti, i funerali a Roma: la salma accolta da un lungo applauso. Alba Parietti: «Grandissimo talento artistico»Fiori bianchi e pianoforte a coda pronto all'interno della Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, per i funerali ... ilmessaggero.it Corriere della Sera. . Funerali di Enrica Bonaccorti - facebook.com facebook Si svolgeranno oggi alle 15 a Roma nella Chiesa degli Artisti i funerali di Enrica Bonaccorti, La camera ardente,allestita nella clinica in cui è avvenuto il decesso, rimarra’aperta fino alle 12 per parenti e amici. x.com