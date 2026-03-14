Ci sono… Funerali Enrica Bonaccorti tutti vicini alla bara | chi si è presentato in chiesa

A Roma si è svolta una cerimonia funebre per Enrica Bonaccorti nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta anche come Chiesa degli Artisti e situata in Piazza del Popolo. Alla funzione hanno partecipato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e amici dell’attrice, che si sono riuniti per rendere omaggio alla scomparsa. La chiesa era piena di persone che si sono strette intorno alla bara durante il rito.

Personaggi Tv, Roma ha salutato Enrica Bonaccorti con una cerimonia funebre nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, affacciata su Piazza del Popolo. I funerali si sono svolti oggi, sabato 14 marzo, con inizio nel pomeriggio dalle ore 15. La conduttrice, attrice e autrice è morta a 76 anni. La scomparsa è avvenuta a seguito delle complicazioni di un tumore al pancreas diagnosticato meno di un anno fa. Negli ultimi mesi, Bonaccorti aveva deciso di raccontare pubblicamente la malattia, condividendo la propria esperienza con il pubblico. Funerali di Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli Artisti: l’arrivo del feretro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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